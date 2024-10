L'Aria che tira, Friedman: "Io a Ballando? Schlein mi ha chiamato"

07 ottobre 2024 a

"Sai chi mi ha chiamato ieri pomeriggio per complimentarsi? Elly Schlein, io ero molto sorpreso": Alan Friedman, concorrente di Ballando con le stelle, lo ha rivelato a David Parenzo a L'Aria che tira su La7. Il giornalista ha detto di aver ricevuto quella telefonata dopo essersi esibito nel programma di Milly Carlucci su Rai 1. "Il telefono è squillato mentre facevo le prove - ha raccontato Friedman - lei mi ha detto: 'Alan, sono stata a un comizio ieri ma ti ho visto su RaiPlay dopo le 2 di notte, sei stato bravo'. Io non sapevo che Schlein fosse un'appassionata di ballo".

"E invece nessuna telefonata da Giuseppe Conte?", gli ha chiesto scherzosamente Luigi Manconi, anche lui ospite del programma. "Giuseppe chi?", ha risposto con altrettanta ironia Friedman. Nel presentarlo, il conduttore ha sottolineato il fatto che il giornalista fosse riuscito a essere presente in studio. "Eccolo occasionalmente in studio, in una pausa tra Ballando con le Stelle e l'America. Ti vedo in grande forma".

Guarda qui l'intervento di Friedman a L'Aria che tira

Parlando sempre di Ballando, poi, Manconi a Friedman ha chiesto: "Chi è la tua compagna di danza?". "Io sono fortunato perché mi hanno dato la migliore ballerina, la più bella e brava di tutta Italia, Giada Lini", ha risposto il giornalista. E Parenzo, con sarcasmo, ha aggiunto: "Questo è un programma che fa della leggerezza la sua cifra, quindi per carità, però...".