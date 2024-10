Francesca Pascale a Otto e Mezzo: "Disponibile a candidarmi con Forza Italia"

25 ottobre 2024 a

Endorsement di Francesca Pascale. Già note le sue posizioni politiche, l'ex compagna di Silvio Berlusconi, ospite di Otto e Mezzo, fa un passo avanti ammettendo di essere disponibile a candidarsi. "Il mio problema è allearmi con i partiti che non riconoscono l'antifascismo, è un grave questione e per questo sono andata via da Forza Italia - ammette nello studio di Lilli Gruber su La7 -. È un'alleanza costretta fra partiti che non possono stare insieme, è secondo me un problema di legge elettorale. Sono disponibile a candidarmi con Forza Italia se e quando ci saranno le condizioni, ma non riuscirei a farlo con le attuali alleanze". Il motivo è chiaro: "Non potrei mai stare con un partito come quello di Salvini. Mi piacerebbe lavorare per la crescita di un partito liberale, e non devo farlo necessariamente da eletta".

Insomma, per l'attivista "le destre sono omofobe; quella di Meloni, quella di Salvini e quella di Vannacci. Non sono soltanto io a dire che questo governo è particolarmente omofobo e intollerante. La cosa più assurda di queste destre è la presenza forte e violenta di un'associazione ultracattolica come Pro vita. Non è mai successo in nessun governo di centrodestra che Pro-Vita prendesse il sopravvento".

"Come può guardare i bimbi negli occhi?": la sparata della Pascale contro Meloni

E ancora, puntando il dito contro la leader di Fratelli d'Italia: "Credo che Meloni sia particolarmente influenzata da Pro vita e famiglia per una questione elettorale, ma non è soltanto causa loro. Giorgia Meloni ha sempre sottolineato la sua omofobia e la sua nostalgia verso ideologie e politiche fasciste, purtroppo". Secondo la Pascale "il rispetto per i diritti civili non può essere solo di una parte politica. Forza Italia è schiacciata sulle posizioni di Meloni perché credo che non abbiano più la voglia, il coraggio e i numeri per farlo. Ma credo anche che la maggior parte di questa Forza Italia non lo fa perché è d'accordo con Meloni e Salvini. Ecco perché mi auguro che in vista delle prossime elezioni politiche all'interno del partito ci sia una rivoluzione tale che gli esponenti che hanno imbrutalito il linguaggio di Forza Italia facciano presto un passo indietro. Soggetti come Gasparri, che fa le passerelle per garantirsi la prossima elezione in Parlamento. Forza Italia è schiacciata perché rappresentata da persone che credono nelle posizioni di Meloni. Ha perso il suo fascino liberale".