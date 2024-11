Bruno Vespa incorona Giorgia Meloni: "Kingmaker d'Europa, lo dicono tutti"

09 novembre 2024 a

Politici dell'opposizione e giornalisti d'area sono da ore alla ricerca di un appiglio per attaccare Giorgia Meloni dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni americane.

David Parenzo ospita a L'aria che tira, su La7, Bruno Vespa e la prima domanda è piuttosto maliziosa: "La Meloni è stata molto prudente in campagna elettorale, no?". Il conduttore di Porta a porta lo gela subito: "Certo che è stata prudente, era coperta da entrambi i lati, chi glielo faceva fare di esporsi? L'incontro con Elon Musk, voglio dire...".

"Ma non è che sotto sotto per la Meloni sarebbe stato meglio una vittoria di Kamala Harris?", ci prova ancora Parenzo. "Posso dirti una cosa - replica Vespa -? Io all'inizio pensavo di sì, aveva un buon rapporto con l'amministrazione. Ma per come sono andate le cose, no. Tutti gli altri sono rimasti spiazzati, l'unica è lei. Poi naturalmente Trump non è che possa avere rapporti con Macron o con il prossimo cancelliere tedesco, perché ormai Scholz... Ma scusami, ha tutta la stampa internazionale che parla della Meloni come Kingmaker in Europa. Tutta, voglio dire".

La regia manda in onda lo scatto storico di Joe Biden che abbraccia la premier italiana baciandola sulla fronte. "Questa foto Trump se la ricorderà, no?", se la ride Parenzo. E anche qui Vespa lo delude: "Ma perché? E' l'affetto di un nonno, sembra un ultra-centenario...".

L'altra foto sullo schermo è quella della Meloni insieme a Musk: "Questa è stata la sua prima polizza d'assicurazione", sentenzia Vespa. "La furbizia di Giorgia è stata quella di farsi premiare da Musk", conferma Parenzo. "Io l'ho detto: da un lato Musk, da un lato Biden. Però con la Harris non sarebbero caduti gli altri grandi paesi europei, che infatti adesso sono tutti spiazzati", conclude Vespa.



