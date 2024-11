4 di Sera, Claudia Fusani: "Perché ha vinto il centrosinistra". Cosa scorda

19 novembre 2024 a

Sono state le forti personalità dei candidati che hanno permesso al centrosinistra di vincere? Si è parlato di questo nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera nella puntata andata in onda ieri sera, lunedì 18 novembre, su Rete 4. Al centro del dibattito la vittoria di Michele de Pascale in Emilia Romagna e di Stefania Proietti in Umbria, che hanno battuto rispettivamente Elena Ugolini e Donatella Tesei, candidate del centrodestra.

A dire la sua, ospite del talk, è stata la giornalista Claudia Fusani, che ha parlato di "una campagna elettorale sguaiatissima, con toni terribili, abbiamo sentito parlare di zecche rosse, camicie nere, abbiamo sentito parlare di ogni cosa. Le persone rifiutano questo stile, rifiutano questo livello - per fortuna dico io - chiedono concretezza anche nel linguaggio, attenzione alle parole e a come vengono usate perché le parole sono pietre e non si può giocare con le parole, e chiedono responsabilità".

E proprio a proposito di quest'ultima, la Fusani ha spiegato che questi due candidati, dunque de Pascale e Proietti, "l'hanno data, la danno, possono darla, hanno dato la sensazione di darla". Nessun riferimento al fatto che entrambi i territori sono storicamente di sinistra e che soprattutto in Emilia la vittoria della sinistra e del Pd in particolare fosse praticamente scontata.

