Cruciani a 4 di Sera fa impazzire Caprarica: record di "no" con la testa

A 4 di Sera, il talk dell'access prime time di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si parla del nuovo codice della strada appena introdotto dal governo. E Giuseppe Cruciani, conduttore in coppia con David Parenzo de La Zanzara su Radio 24 alza il dito e dice la sua.

"C'è questa norma assurda, ridicola, senza senso sui monopattini. I monopattini sono nati per essere qualcosa che ha a che fare con la libertà. Ognuno si assume il rischio di andare sul monopattino, con le conseguenze del caso: non è che se investi qualcuno, non hai delle conseguenze: hai conseguenze, naturalmente".

Gli altri ospiti, da Brando Benifei, europarlamentare del Pd, ad Antonio Caprarica storico corrispondente dei tg Rai da Londra, scuotono il capo in segno di disappunto.

"Mettere la targa, a parte che le assicurazioni già esistono perché sono quelle delle società, imporre assicurazioni personali, casco e targa significa sostanzialmente affossare questo business", conclude un Cruciani sempre più inviperito. E Caprarica continua a fare segno di no con la testa, intenzionato forse a battere qualsiasi record di dissenso in diretta televisiva.