Otto e mezzo, Cacciari contro la sinistra: "L'ascesa delle destre? Se lo merita"

"L'Europa può vivere e riprendersi soltanto in un mondo libero e in pace, questo dovrebbe essere il suo obiettivo, un mondo libero almeno dal punto di vista mercantile e commerciale, battersi strenuamente per questo, perché senza queste condizioni non è possibile a nessun Paese europeo riprendersi in modo tale da poter dare soldi al ceto medio, poter aumentare i salari e poter fare sanità pubblica, è assolutamente impossibile e chi dice che è possibile dice menzogne": Massimo Cacciari ha fatto questa analisi in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

"Ma purtroppo nei Paesi dell'Ue i nazionalismi crescono - lo ha interrotto la conduttrice - la Germania andrà a elezioni anticipate il prossimo febbraio, la Francia avrà un voto decisivo per la tenuta di questo governo di minoranza...". "Vuole che le dica una cosa? - ha ripreso quindi la parola il filosofo -. Le sinistre europee se lo meritano, perché non hanno fatto nulla per impedire lo sfascio. Diciamoci la verità. Occorreva una politica europea che mirasse davvero a sostenere lo stato sociale". La Gruber allora gli ha chiesto: "Ma i nazionalisti-populisti di destra sono la soluzione?". "Quando non c'è una politica sociale, una politica attiva, la storia insegna che vincono le destre e a volte le destre estreme", ha risposto l'ex sindaco di Venezia.