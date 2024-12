Il Brasiliano Minnocci? La fidanzata ritratta: "Mai picchiata, chi mi ha costretto a denunciarlo"

10 dicembre 2024 a

a

a

Si ammanta di giallo la denuncia contro Massimiliano Minnocci, conosciuto sui social e nelle periferie di Roma come Il brasiliano. La fidanzata Eva Luna, che lo aveva accusato di aggressione, ritratta la versione iniziale e spiega di essere stata costretta dai genitori a firmare la deposizione contro il compagno. Una svolta che però non sembra ancora convincere del tutto.

“Non ho subito alcuna violenza da Massimiliano Minnocci e non mi ha colpito con un bastone", ha spiegato la ragazza ai microfoni di La Zanzara su Radio 24, il programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo che per primo aveva dato ribalta nazionale al tatuatissimo Minnocci. Estremo, provocatorio, spesso oltre il lecito nelle dichiarazioni e talvolta pure nei gesti, Il Brasiliano aveva spinto lo stesso Cruciani, dopo la denuncia, ad ammettere: "Con lui abbiamo fallito".

Massacra la fidanzata a bastonate e invia un video hard alla nonna di lei: orrore puro, arrestato il "Brasiliano"

Ora la 21enne Luna torna però sui suoi passi: "Eravamo solo alterati da alcol e sostanze stupefacenti. Il braccio rotto? Sono caduta dalle scale due volte". "Massimiliano non mi ha mai picchiato, spesso litighiamo. A volte parte qualche pizza, ma da parte di entrambi - prosegue nella sua ritrattazione -. I miei genitori? Mi hanno costretto a firmare la deposizione contro Massimiliano. Voglio che torni a stare con me. Aspetto Il Brasiliano libero. Il video mandato a mia nonna? Tutto vero".



"Stiamo da insieme da circa 5 o 6 mesi ma conviviamo da qualche settimana. Il braccio me lo sono rotto cadendo dalle scale entrambe le volte e questa cosa è stata provata sia nel referto dell’ospedale del 30 ottobre sia in quello del 23 novembre. Non conoscevo bene casa sua e sono inciampata, può capitare, è così che sono caduta dalle scale. Massimiliano non mi ha mai picchiato. Quando stiamo in quella circostanza (sotto effetto di alcol e stupefacenti, ndr) possono insorgere delle paranoie, ansie o paure magari legate al fatto che io possa stare con un altro o che gli nasconda qualcosa e finiamo per discutere. Ci sta che parta qualche pizza, ma da parte di entrambi".

"Abbiamo fallito, la cocaina è più forte". Il Brasiliano in manette? Cruciani getta la spugna | Guarda

Sarebbe stato suo padre, dunque, a costringerla a denunciare. "Ci sono le riprese in cui i miei familiari mi strattonano fuori dal commissariato per andare a firmare quella deposizione. Ho parlato con il magistrato e ho ritrattato le accuse con la conseguenza che mi hanno dato una denuncia per calunnia ma la verità è quella che dico io. I miei genitori hanno smosso tutto quanto ma io non voglio denunciare Massimiliano né per il video porno né per le percosse con il bastone. I segni e i lividi sul mio corpo ci sono a causa della caduta dalle scale dove ho anche sbattuto sul sopracciglio".