Olivia Paladino, una bomba da 29 milioni di euro: il Fisco può "ribaltare" la compagna di Conte

Una bomba finanziaria rischia di travolgere Olivia Paladino, compagna di Giuseppe Conte, e la sorella di Olivia. Il motivo? Milioni di vecchie tasse non pagate proprio quando l'attuale leader del Movimento 5 Stelle era a Palazzo Chigi. Un retroscena diffuso da Open ricostruisce la vicenda: la società che gestisce l’Hotel Plaza, in cui Olivia si occupa di pubbliche relazioni ed eventi, è controllata dalla Immobiliare Roma splendido, proprietaria delle mura dell’hotel e trasformata a partire dal primo gennaio 2024 nella holding di controllo di tutto il gruppo. Un'operazione - spiega Fosca Bincher - che ha reso sostenibile la gestione tutta in perdita delle società del gruppo rivalutando il valore degli immobili che ammontano così a 280 milioni di euro e restano a garanzia di tutti i debiti e gli affidamenti bancari.

Ecco allora che con quella ricchezza immobiliare la capogruppo ha potuto condonare alla società di gestione del Plaza un debito di oltre 10 milioni di euro, evitandole di portare i libri in tribunale. Ancora troppo presto però per far tirare un sospiro di sollievo a Olivia. La perdita operativa della sua società è quasi raddoppiata, passando da un rosso di 4,5 a un rosso di 8,2 milioni di euro.

Nel bilancio approvato il 5 dicembre scorso sono dunque venute a galla tra le sopravvenienze passive sanzioni e interessi per tasse non pagate per un valore di 7,8 milioni di euro, che hanno portato il debito della società che gestisce il Plaza nei confronti del fisco alla cifra- bomba di 29,859 milioni di euro. In questa situazione il patrimonio netto della società è diventato negativo per più di 8 milioni di euro e occorre quanto prima una iniezione di capitale per evitare di portare i libri in tribunale.