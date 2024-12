Cecilia Sala "caduta in una trappola": Alessia Piperno, il peggiore dei timori

Andrea Muzzolon 28 dicembre 2024 a

Sui social corre velocissimo l’hashtag #FreeCecilia lanciato da Chora Media e ripreso da lettori, giornalisti e politici. Se il governo è al lavoro per liberare al più presto l’inviata detenuta nelle carceri iraniane, da maggioranza e opposizione non si sono fatte attendere reazioni alle notizie diffuse dalla Farnesina. Il presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, ha sottolineato come tutto il Parlamento confidi «nell’azione del governo e del corpo diplomatico italiano». Anche Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha auspicato «che al più presto possa fare rientro a casa».

La forzista Deborah Bergamini ha invitato il governo iraniano ad assicurare «la libertà e il diritto a svolgere la propria professione» a Cecilia Sala. Capofila dell’opposizione è stata la segretaria del Partito democratico Elly Schlein che tramite i suoi profili social si è detta «molto preoccupata per il fermo in Iran della giornalista Cecilia Sala». Insieme a tutta la segreteria Pd, «seguiamo il caso da vicino e con grande apprensione. Chiediamo da subito al governo, con cui siamo già in contatto, di mettere in campo ogni iniziativa utile a far luce su questa vicenda, chiarezza sui motivi di questo trattenimento e, soprattutto, a riportare Cecilia Sala in Italia quanto prima».

A ruota della dem è arrivato il commento dell’altro azionista del campo largo, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. L’ex premier si è detto «certo che la diplomazia italiana è al lavoro senza risparmio per riportarla a casa sana e salva e confidiamo che venga fatto qualunque sforzo per la sua liberazione e il suo rientro in Italia» e ha voluto mandare «un abbraccio sincero ai suoi cari e alla sua famiglia».

Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha definito l’arresto «una pessima notizia», esprimendo «l’auspicio che il governo, col quale siamo in contatto, la riporti al più presto a casa». Dal gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra hanno espresso forte disappunto per «la totale assenza di informazioni chiare sui motivi del suo arresto e delle condizioni di isolamento in cui si trova, ci preoccupa fortemente. Fare giornalismo in alcune aree del mondo diventa sempre più difficile». Da qui l’esortazione affinché «la Farnesina pretenda risposte immediate e trasparenti da parte delle autorità iraniane» e la richiesta «che il ministro degli Esteri Tajani venga subito a riferire in Senato».

Messaggi di vicinanza non potevano mancare anche da Ilaria Salis e Patrick Zaki. I due, detenuti per mesi in Egitto e Ungheria, hanno lanciato sui loro profili un appello affinché la giornalista di Chora e del Foglio venga fatta tornare al più presto in Italia. «Cecilia Libera», seguito dall’hashtag #FreeCecilia è stato il messaggio dell’eurodeputata di Avs. Breve e coinciso il messaggio anche dello studente dell’Università di Bologna: «Libertà per Cecilia Sala. Il giornalismo non è un crimine», ha scritto su X spiegando che l’inviata è stata fermata mentre stava svolgendo un servizio in Iran.

La scrittrice e travel-blogger Alessia Piperno, arrestata in Iran nel 2022 e rilasciata dopo 45 giorni di detenzione nel carcere di Evin (lo stesso in cui ora è detenuta la giornalista) ha invitato la nostra connazionale «a tenere duro come ho fatto io per 45 giorni: nel carcere di Evin a noi stranieri fisicamente non torcono un capello, ma mentalmente ti provano molto. So cosa vuol dire il terrore di stare in una cella da soli». La Piperno ha anche dato la sua versione dell’accaduto: «Temo che si sia trattato di una trappola a tutti gli effetti perché le autorità di Teheran, che in genere rifiutano i visti ai giornalisti occidentali, sapevano benissimo che lei è una reporter».