Zona Bianca, Capezzone stronca la Serri: "Una catastrofe, ma che roba è?"

"Sull'integrazione non facciamo abbastanza, il ministro stesso Salvini ha sciolto tutti i centri di accoglienza e questo è stato un problema": Mirella Serri lo ha detto in collegamento con Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, riferendosi agli immigrati e a quanto successo la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano, dove un gruppo di stranieri ha lanciato insulti contro l'Italia e le sue istituzioni.

Le parole della giornalista di Repubblica non sono piaciute affatto a Daniele Capezzone, anche lui ospite della trasmissione, che ha controbattuto: "Voglio troppo bene a Mirella Serra, ma sei una catastrofe stasera. Davanti a quello che è successo ti sono uscite solo due parole, Piantedosi e Salvini. Quando verranno a sgozzarci, dirai che è colpa nostra. Voi non avete capito niente di Oriana Fallaci, della sottomissione, non avete capito cosa è successo. Lo capisci Mirella che tutto quello che Oriana Fallaci ha scritto lo hai strappato stasera per fare una polemicuccia contro Piantedosi e Salvini? Ma che roba è?".

Riferendosi a quanto accaduto il 31 dicembre a Milano, poi, il direttore editoriale di Libero ha aggiunto: "Che cultura è quella di 40 maschi che palpeggiano 4 donne in modo osceno, in modo orribile? E' colpa nostra? Non gli abbiamo spiegato noi bene le cose?". E in un secondo momento, rivolgendosi alle donne ospiti del talk, ha fatto un appunto: "In questa trasmissione, con voi interlocutrici da me adorate, dinanzi a casi orribili di violenze praticate da maschi nei confronti di donne avete imbastito un processo a tutti i maschi. Adesso davanti a 40 signori magrebini, nordafricani, probabilmente islamici, che palpeggiano in modo osceno quattro ragazze belghe che oggi sono state costrette a denunciare, gran silenzio, è finito il dibattito sul patriarcato, è finito il dibattito sul corpo delle donne. Allora come funziona? Quando il patriarcato è fatto da uno straniero di pelle diversa da quella bianca, di religione diversa da quella cristiana non è patriarcato, scatta l'amnesia. Non siete credibili".