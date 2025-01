Alessandra Ghisleri: "Cosa pensano gli italiani della polizia", spazzato via il fango della sinistra

16 gennaio 2025 a

Al centro del dibattito politico, in questo inizio del 2025, ci sono finite le forze dell'ordine: attaccate da sinistra e difese da destra, in estrema sintesi. Molteplici i casi che hanno determinato la natura del dibattito, dalla morte di Ramy Elgaml a Milan alo termine di un inseguimento e fino agli scontri di piazza che sempre più caratterizzano i fine settimana. Il governo ragiona anche su una sorta di "scudo" per gli agenti, un automatismo che in determinati contesti escluda l'automaticità dell'iscrizione al registro degli indagati. Come detto, da sinistra si fatica in modo inaccettabile a difendere gli agenti, sia sul caso-Ramy sia nel caso delle violenze di piazza.

Il tema tiene banco a Tagadà, il programma di approfondimento condotto il pomeriggio su La7 da Tiziana Panella. Ospite in collegamento della puntata di giovedì 16 gennaio, ecco Alessandra Ghisleri, la sondaggista di Euromedia Research, a cui la conduttrice chiede: "Perché le forze dell'ordine sono diventate un tema poltico? Perché se ne dibatte tanto? Perché si pensa allo scudo penale in questa fase?".

"Perché il nostro Paese è normato da delle leggi e il servizio pubblico è garantito da chi lo fa rispettare - premette Ghisleri -. Il tema vero è il rapporto tra la sicurezza, i cittadini e le manifestazioni. È evidente che emerge un dibattito importante, ma bisogna ricordare anche che le forze dell'ordine, insieme al presidente della Repubblica, hanno dai cittadini la fiducia maggiore, con qualsiasi governo, non è una questione politica", ricorda la sondaggista. Parole chiare, pesanti, e delle quali la sinistra dovrebbe far tesoro: a fronte dei molteplici attacchi (o mancate difese), le forze dell'ordine restano ai massimi in trermini di popolarità e fiducia ricevuta dalla popolazione.

Riprende Ghisleri: "Ora il tema è che per colpa di qualcuno che esonda o che magari gestisce un po' male la propria paura - dobbiamo pensare a quanto visto a Pisa, Roma, Firenze e Milano -, di fronte a tutto questo i cittadini si interpellano. Poiché la maggior parte dei cittadini è al di fuori di queste situazioni, giudica a favore, sempre, della polizia, perché è l'ente supremo che tutela la tua sicurezza personale. Su questo però non c'è un tema di impunità, c'è un tema di giusto rapporto tra forza e attacco", rimarca. "Il tema diventa centrale, ma non c'è una ragione politica. C'è una necessità di una parte politica di tutelare le forze dell'ordine", conclude Alessandra Ghisleri.