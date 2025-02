È sempre Cartabianca, la nonnina ultra 80enne smonta la sinistra: "Ve ne siete accorti?"

12 febbraio 2025 a

Bianca Berlinguer ospita Nonna Silvi. La food influencer ultra ottantenne racconta a È sempre Cartabianca su Rete 4 la sua esperienza. Dopo aver subito tre furti in un mese all'interno del suo furto, la signora perde le staffe: "In Italia manca la sicurezza, ve ne siete accorti? Non perché hanno derubato Nonna Silvi, ma perché rubano in tutte le parti". E ancora, di fronte a una conduttrice e a un Mauro Corona sbigottiti: "Le persone vecchie come me non possono uscire, le ragazze non possono girare da sole, gente con coltelli, con ogni cosa... È possibile? Le leggi dovrebbero essere più severe".

Tra incasso e infissi da risistemare, per il forno di nonna Silvi si è parlato di circa 5mila euro di danni. "È allarme sicurezza – è stato lo sfogo di Silvana Bini –. Non ci sentiamo tutelati. Serve la legge". E ancora: "Noi non ci fermiamo. Ma questi soggetti, bravi a far tutto tranne che a lavorare, vanno puniti".

Nonna Silvi, con un passato da stiratrice e un presente da influencer, a 83 anni ha volato in prima classe per raggiungere il Medio Oriente. Qui ha fatto assaggiare i suoi piatti alla famiglia Al Thani, una delle più potenti del mondo, ed è tornata alla sua vita di tutti i giorni.