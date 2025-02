Chef Guido Mori contro Iginio Massari: "Prezzi altissimi? Solo marketing, la sua pasticceria è fiacca"

25 febbraio 2025 a

Nel mirino ci finisce Iginio Massari, il re della pasticceria italiana. Nel mirino per le chiacchiere di Carnevale: le sue infatti costano la bellezza di 100 euro al chilo, un nuovo record, un incremento pari al 25% rispetto al prezzo applicato lo scorso anno. E tali cifre hanno scatenato Guido Mori, chef e imprenditore seguito da oltre 134 mila persone sui social, il quale ha messo in dubbi le ragioni del rincaro.

Fino al 2023, le chiacchiere vendute nelle pasticcerie di Massari - che si trovano in tutte le principali città italiane - costavano 80 euro al chilo. Quest'anno, il prezzo ha subito un'impennata che, secondo Mori, non è giustificata dall'innalzarsi del prezzo delle materie prime, ma che corrisponderebbe a una precisa strategia commerciale.

"Massari ha una grande catena di pasticcerie semi-industrializzate, che producono prodotti di un certo livello, ma su scala massiccia. - ha sostenuto Chef Mori in un'intervista a Mowmag -. È vero che le materie prime sono cresciute di prezzo, ma l’aumento secondo me è dovuto a una manovra di marketing". Dunque, Mori aggiunge: "Il mio consiglio, a tutti quelli che vogliono comprarsi le chiacchiere, o come li chiamiamo noi in Toscana i cenci, è di andarli a prendere in una pasticceria vicino a casa e che le comprino da un pasticcere che le ha fatte a mano".

Quando gli viene chiesto se però ha mai assaggiato le chiacchiere di Massari, Mori rilancia: "No. L’ultima volta che ho provato un suo prodotto era un babà. Se non ricordo male. Non me lo ricordo. Probabilmente era insignificante. Era qualcosa che non ho registrato mentalmente, senza infamia e senza lode. Di solito i dolci di Massari hanno sempre la solita caratteristica, sono piatti. Sono molto dolci, si basano su una tecnica piuttosto antica di produzione, ma non colpiscono per qualcosa di particolare. È una pasticceria fiacca", ha concluso Mori. Insomma, parole pesantissime contro Iginio Massari, riconosciuto come uno dei migliori pasticceri d'Italia. Un giudizio