Papa Francesco, spunta un videocollegamento: le indiscrezioni sul suo stato di salute

09 marzo 2025 a

Al 24esimo giorno di ricovero Papa Francesco rimane stabile. I medici dell'ospedale Gemelli di Roma, nella serata di domenica 9 marzo, non hanno emesso un bollettino di aggiornamento, e lo faranno domani. Ma dalle fonti vaticane si apprende che prosegue la situazione di stabilità, con lievi e graduali miglioramenti, all'interno di un quadro complesso. I medici oggi non si sono espressi, ma al momento non risulta che ci siano state decisioni sullo scioglimento della prognosi.

Intanto, stando a quanto riferito dalla Sala stampa vaticana, in mattinata Bergoglio ha partecipato alla messa, nella cappella attigua alla sua camera al Policlinico Gemelli. Poi nel pomeriggio si è collegato con l'Aula Paolo VI per seguire in video gli esercizi spirituali della Curia Romana e le relative meditazioni e preghiere. Il Pontefice li avrebbe seguiti in video senza però essere visto dai cardinali.

A partire da domani, lunedì 10 marzo, in concomitanza con l'inizio degli Esercizi spirituali della Curia romana, la recita serale del Santo Rosario per la salute del Papa sarà anticipata e si terrà al termine dei Vespri e della meditazione delle 17:00 in Aula Paolo VI. Come da tradizione, questo tempo di raccoglimento e preghiera rappresenta un momento di silenzio e discernimento per i collaboratori del Santo Padre, i quali si uniranno in spirito di riflessione e di ascolto della Parola di Dio, continuando a pregare per la sua salute. I fedeli che desiderano partecipare a questo ulteriore momento di preghiera potranno seguirlo in diretta sugli schermi in Piazza San Pietro o attraverso i media vaticani.