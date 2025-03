Federico Rampini, la bordata: "Vi ricordo che in Svizzera...", venti di guerra

11 marzo 2025 a

"Tutti coloro che da decenni auspicano un ritiro dell'America dall'Europa, gli 'Yankee go home!', ora che vedono il desiderio esaudito scoprono che bisogna fare qualcosa per difendersi": Federico Rampini, ospite di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, lo ha detto a proposito del piano di riarmo dell'Europa, alimentato dal timore che gli Usa di Donald Trump abbandonino definitivamente l'Ucraina e l'Unione a loro stesse.

"Non è detto che debba essere un riarmo in chiave anti Russia, si può anche optare per la trasformazione dell'Europa in una grande Svizzera", ha proseguito l'editorialista del Corriere della Sera. Che però poi ha sottolineato: "Ricordo soltanto che in Svizzera c'è il servizio militare obbligatorio... I Paesi neutrali prendono molto sul serio la loro difesa, più sono pacifisti e più si armano per difendersi dagli aggressori".

Parlando dei colloqui tra la delegazione ucraina e quella americana in Arabia Saudita, invece, Rampini è stato netto: "A Zelensky conviene dare a Trump tutte le terre rare che vuole, anche perché stiamo parlando di un gesto simbolico. Le terre rare di cui l'Ucraina è ricca sono ancora tutte sotto terra, ci vorranno anni e anni di investimenti costosi, quidi ben vengano gli americani. Se poi gli americani vengono a estrarre, magari Trump ha anche bisogno di proteggerli e magari può essere un modo per agganciare Trump al discorso delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Il 20% delle terre rare, tra l'altro, sta nel 20% dei territori già occupati da Putin, quindi la cosa è molto più complicata". Dunque, secondo l'esperto di politica internazionale, "a Zelensky conviene dare a Trump quasi tutto quello che Trump vuole in modo da costringere Putin a dire di no all'accordo".

