4 di Sera, Giordano: "La tregua Russia-Ucraina? Perché dobbiamo avere fiducia"

"Io non so cosa ci sia nella testa di Putin, però faccio sommessamente notare che in una giornata di difficoltà comunque abbiamo sentito le parole della diplomazia": Mario Giordano lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4 riferendosi alle dichiarazioni del presidente russo, che oggi si è detto favorevole a una tregua con Kiev ma solo se questo porterà a una pace duratura. Tutto è partito dalla proposta di cessate il fuoco avanzata dagli Usa nei colloqui con la delegazione ucraina a Gedda, in Arabia Saudita.

Il conduttore di Fuori dal Coro ha riconosciuto che si tratta di "una difficile diplomazia perché mette fine a una guerra ma - ha aggiunto - è pur sempre diplomazia. Putin ha detto che il cessate il fuoco è una cosa possibile e che però ci sono tante altre cose da capire, non ha detto no e basta. Io faccio presente che per tre anni noi abbiamo sentito solo altre parole: sentivamo un presidente degli Stati Uniti che dava del macellaio al presidente della Russia e sentivamo un presidente della Russia che diceva 'usiamo la bomba atomica'. Quindi per la prima volta in 3 anni si parla di diplomazia, dobbiamo avere fiducia".

