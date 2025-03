Lo stato delle cose, rissa Basile-Calenda: "Mandi suo figlio!", "Si deve vergognare"

18 marzo 2025 a

"Posso chiederle una domanda per curiosità, ma lei è mai stata in Ucraina?": Carlo Calenda ha perso la pazienza con l'ex ambasciatrice Elena Basile a Lo stato delle cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Quando Basile ha risposto di no, il leader di Azione ha detto: "E allora come mai parla sempre, continuamente di quello che gli ucraini fanno, che non fanno per conto loro? Perché non lo va a vedere i ragazzi ucraini che vanno a difendere il proprio paese? Se ci va, facciamo una cosa: l'accompagno, andiamo insieme".

"Ungaretti ci ha raccontato gli orrori della guerra - ha sottolineato Basile -. I ragazzi si stanno rompendo le gambe per non andare in guerra, si nascondono. Ma lei lo manderebbe suo figlio? Ma lo manderebbe suo figlio? Io mi immedesimo in una madre ucraina che c'ha il figlio al fronte e la sente parlare contro un cessate il fuoco". E Calenda ha risposto: "Ma certo, sono disperati.... Io ho portato in Ucraina mio figlio, non si permetta, prima vada a vedere. Io l'ho portato sotto i bombardamenti perché veda, a Odessa, sotto quattro bombardamenti. Lei faccia una cortesia prima di dirmi cosa devo fare io: si alzi e vada in Ucraina".

Secondo l'ex ambasciatrice la decisione di continuare a combattere non sarebbe stata degli ucraini, ma della leadership: "Oggi se ci fossero le elezioni, Zelensky sarebbe cacciato. Ma insomma, ma lei va in Ucraina e sa come votano gli ucraini?". L'ex ministro, a quel punto, ha perso del tutto le staffe: "Si vergogni. Vada in Ucraina, parlate con gli ucraini. Rispettateli.. Io sono andato in Ucraina e persino a Odessa dove il sindaco era filorusso". Ma la Basile ha insistito: "Io so che non ci sono partiti d'opposizione. Sono state bandite le elezioni". "Ma finché c'è il paese invaso ma come fai a far votare nei territori invasi? Ma che dice? Ma cosa sta dicendo? - ha sbottato Calenda -. Ma vada in Ucraina, prima di parlare degli ucraini. Sono tre anni che lei scrive solo di guerra in Ucraina. Ma ci vuole mettere piede per parlare con un ucraino una volta nella sua vita? Non le sembra giusto?".