Romano Prodi, l'affondo di Vittorio Feltri: "Fuori da ogni logica, si chiuda in casa con le pantofole"

Romano Prodi intimidisce l'inviata di Quarta Repubblica e la afferra per i capelli, un caso che tiene banco da sabato. Una vicenda che ha suscitato aspre polemiche, a partire dal tono con cui l'ex premier si è rivolto a Lavinia Orefici, inviata di Rete 4, che gli chiedeva un'opinione sul Manifesto di Ventotene, il tutto dopo i fatti politici e la bagarre parlamentare della settimana. Ed ecco che sulla vicenda ora piove anche il commento di Vittorio Feltri, che non ha risparmiato bordate a Prodi.

In un video, il direttore editoriale del Giornale passa all'attacco. "Questo signore si è un po' opacizzato e vi spiego perché", ha premesso. Dopo aver ricostruito l’accaduto, il fondatore di Libero ha rimarcato come Prodi, contrariato per quanto gli era stato chiesto, "si è infuriato per una domanda e ha strattonato la ragazza, la giornalista". Un comportamento che, secondo Feltri, potrebbe trovare una spiegazione solo in determinati contesti: "Che forse si può giustificare in un'osteria, in famiglia", ha picchiato durissimo. Ma che un ex premier "strattoni l'intervistatrice", ha aggiunto, "mi sembra veramente una cosa fuori da ogni logica".