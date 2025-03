PiazzaPulita, rissa Renzi-Bocchino: "Chi prendi in giro?", "Parla con Bin Salman"

"Tu fai l'influencer, accusi Giorgia Meloni di essere un'influencer, ma tu lo sei": Italo Bocchino lo ha detto a Matteo Renzi a PiazzaPulita su La7. Al centro del dibattito le accise carburanti. "C'è un dato su cui batterai sempre la testa - ha proseguito il direttore editoriale del Secolo d'Italia - questo è l'unico governo occidentale che dopo due anni e mezzo, a metà legislatura, ha più voti delle elezioni del 2022, è qui che crolla tutta la tua impalcatura fantasiosa. Tu dopo due anni e mezzo...". "Stavo al 40%", ha finito la frase l'ex premier. Ma Bocchino ha aggiunto: "Sei stato triturato...".

"Diciamo che la Meloni è la donna più importante e brava del mondo - ha proseguito il leader di Italia Viva - ma vorrei dire agli italiani che ci ascoltano che non si chiama aumento, si chiama mancata riduzione, non si chiama aumento, si chiama allineamento. Ma chi stai prendendo in giro? Avete aumentato le accise del gasolio...". "Parla con Bin Salman per abbassare il prezzo della benzina, il tuo amico, se ti dà una consulenza in meno può abbassare un po' il prezzo della benzina", ha risposto allora in maniera provocatoria il giornalista.