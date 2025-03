Groenlandia, Trump: "Non escludo l'uso della forza militare"

Alla domanda su quale messaggio l’acquisizione della Groenlandia invierebbe alla Russia e al resto del mondo, Trump ha risposto: "Non ci penso davvero. Non mi interessa. La Groenlandia è un argomento molto separato, molto diverso. È pace internazionale. È sicurezza e forza internazionale". "Ci sono navi che navigano al largo della Groenlandia provenienti dalla Russia , dalla Cina e da molti altri Paesi.

E non permetteremo che accadano cose che possano danneggiare il mondo o gli Stati Uniti", ha aggiunto. Inoltre il presidente degli Stati Uniti ha affermato, sempre durante un’intervista a Nbc News, che non ha intenzione di ritardare ulteriormente l’imposizione dei dazi che entreranno in vigore dal 2 aprile e che prenderà in considerazione di negoziare su quel punto "solo se le persone sono disposte a darci qualcosa di grande valore. Perché i Paesi hanno cose di grande valore, altrimenti non c’è spazio per negoziare".