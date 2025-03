Giordano contro Von der Leyen: "Cosa faceva mentre iniziavano le trattative di pace"

Mario Giordano perplesso. Ospite di 4 DI Sera Weekend, il giornalista non nasconde tutti i suoi dubbi nei confronti dell'Europa. In particolare per quello che riguarda le trattative di pace tra Russia e Ucraina. "Non è vero che l’Europa non ha alzato i toni perché, mentre iniziava la trattativa di pace, Ursula von der Leyen diceva di prepararci alla guerra". Basti pensare - prosegue senza mezzi termini nella puntata in onda domenica 30 marzo - all’altra commissaria Kaja Kallas che "lanciava un piano di 50 miliardi che nessun paese ha accettato, con una trattativa che sembrava di essere dal salumiere, Hadja Lahbib fa il kit di sopravvivenza”.

Tutti motivi per cui Giordano "non si sente rassicurato e rappresentato da quest’Europa". Secondo il volto di Mediaset il problema non sono i dazi in sé, che "li hanno sempre messi tutti", ma l’incapacità del nostro continente di farsi valere nei rapporti diplomatici: "Il problema è chi va a trattare. Io di questa Europa non mi fido, quindi alla domanda che avete fatto ai telespettatori, se vi fa paura Trump, io rispondo che a me fa paura il fatto che l'Europa è un progetto in visibile difficoltà, se non fallito".