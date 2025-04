PiazzaPulita, la profezia di Forchielli: "Diventeremo camerieri della Cina"

"La Cina va fermata. Se non fermiamo la Cina con altri dazi finiremo tutti a fare i loro camerieri, su questo non c'è ombra di dubbio": l'imprenditore Alberto Forchielli, in collegamento con Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, lo ha detto a proposito della situazione economica mondiale dopo i dazi annunciati dal presidente americano Donald Trump e i controdazi lanciati da Pechino per difendersi.

"Addirittura?", hanno chiesto dallo studio, stupiti dal suo forte pessimismo. Dopo aver minacciato tariffe contro tutti, il capo della Casa Bianca ha fatto un leggero passo indietro decidendo di sospenderli per tutti tranne che per la Cina.

"Non si salva nessuno", ha ribadito Forchielli. Che poi ha avanzato un'ipotesi su quello che potrebbe succedere durante l'incontro tra Trump e la premier Giorgia Meloni a Washington la settimana prossima. "Io ho il sospetto che Trump possa chiedere agli europei di associarsi ai suoi dazi contro la Cina per non avere dazi con gli Usa - ha spiegato -. Se Trump fosse intelligente, e credo che potrebbe esserlo in questo caso, direbbe a Meloni: 'mettete anche voi dei dazi al 100% sulla Cina e dimentichiamoci i nostri affari'".