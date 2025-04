Roberto Saviano-choc su Elon Musk: "Finirà nel sangue, con violenza"

"La fine di Elon Musk sarà una fine violenta": Roberto Saviano lo ha detto in un video pubblicato su Facebook, attaccando il ceo di X e Tesla. Poi ha aggiunto: "Ciò che sta costruendo intorno a sé, il suo potere, l'oligarchia, la tirannide della sua prassi, insieme al suo sodale Trump, non potranno che portare a una caduta violenta . Il loro epilogo politico sarà probabilmente nel sangue. Cadranno per mano di coloro che hanno esaltato, cadranno per via di quell'odio che loro stessi hanno diffuso e che oggi vediamo soltanto un'epifania". La profezia dell'autore di Gomorra, insomma, è a dir poco oscura.

"Ma nel mezzo cosa accadrà?", si è chiesto Saviano. Che quindi è tornato ad attaccare Musk: "Per ora c'è un furbo miliardario, miliardario anche e soprattutto con gli appoggi politici. Le stesse idee se le avesse avute un tedesco, un italiano, uno sloveno, un greco, non avrebbe avuto nessuna possibilità di realizzarle senza i finanziamenti delle banche americane e senza la libertà delle strutture finanziarie statunitensi che possono investire in una buona idea... Questo per ridimensionare quando si blatera di genio". Nel suo mirino, poi, ci finiscono anche quelli che lui definisce i "sodali italiani" di Musk: "Finiranno per mano di coloro che hanno aizzato nell'orrore del complottismo, delle menzogne sistematiche, dell'odio verso i migranti, dell'ignoranza continua e del rancore verso un sistema, quello democratico, che ha disatteso ogni promessa, che ha fallito molte volte, ma che ha un'unica caratteristica possibile: può essere limitato e può essere trasformato. Con Musk al potere questo non accadrà, con lui al potere ci sarà un unico potere, un unico vettore, un'unica dimensione dove - per citare Hannah Arendt - la verità non sarà più possibile scorgerla e, peggio, sarà irrilevante scorgerla".