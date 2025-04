Otto e Mezzo, Gianrico Carofiglio contro Trump: "Non come gli umani normali"

Donald Trump? "È un narcisista, usa le persone e le loro vite come strumenti per un delirante sogno di successo personale". A dirlo è Gianrico Carofiglio. Ospite di Otto e Mezzo nella puntata di venerdì 11 aprile su La7, lo scrittore si dice convinto che il presidente americano "ha bisogno della gratificazione nella sopraffazione di altri. Questa è una cosa che abbiamo visto tante volte, basta guardare la situazione nello Studio Ovale con Zelensky. È un narcisista manipolatore, le sue regole non sono quelle degli umani normali".

Non è la prima volta che l'ex magistrato critica duramente il tycoon. Era già successo a Che Tempo Che Fa. Qui Carofiglio andava dicendo: "Siamo davanti a un presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha la capacità di linguaggio, secondo quanto riportato dallo studio di una università, di un bambino di 9 anni. Usa lo stesso modo di porsi davanti ai problemi e lo stesso linguaggio".