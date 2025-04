Da Vauro a Casarini: lodi al Papa "rosso"

Anche la galassia progressista extraparlamentare, intesa come stampa, mondo dello spettacolo e associazionismo di sinistra, e non come movimentismo estremista, agita l’effigie di Papa Francesco contro il conservatorismo di destra. Fiumi di parole e vignette per celebrare Bergoglio, tra immigrazionismo e anti-sovranismo. La religione cattolica passa in secondo piano. La posizione più netta la esprime Mediterranea, l’ong dal pugno sinistro chiuso fondata da Luca Casarini: «Siamo eretici a tal punto da mettere in discussione la morte, che pretende e con cui molti pretendono, di chiudere tutto ciò che Francesco ha fatto nella sua vita. No, non è così.

Oggi il nostro dolore e la nostra gratitudine si fondono nel sentimento rivoluzionario, sovversivo, che afferma la vittoria della vita sulla morte. Come quando siamo in mare, e lottiamo per far vivere la vita». Lo stesso Casarini aggiunge: «Mi mancheranno le nostre lacrime e le nostre risate, ma in fondo le conservo nel cuore, nessuna morte me le porterà mai via. Sarai con me, con i miei compagni, fratelli e sorelle, ogni singolo giorno». Paolo Berizzi, il cacciatore di fascisti immaginari, affida a X i propri pensieri: «Da ateo penso se ne sia andato il Papa più umano, più vero, più rivoluzionario, il più vicino agli ultimi = migranti, agli emarginati, ai fragili. Da certe e note parti era malvisto per questo. Nel tempo della disumanità al potere l’assenza di Papa Francesco lascia un vuoto enorme. Una persona meravigliosa, il pensatore più importante di questo primo, tragico quarto di secolo. Ci mancherà tantissimo». E poi ecco Fabio Fazio, che più volte aveva ospitato Francesco a Che tempo che fa, l’ultima lo scorso 19 gennaio: «Davvero sono molto sconvolto, sono disorientato. Papa Francesco è stato un Papa straordinario perché è stato il Papa di tutti, proprio tutti. Aveva questa clamorosa, unica, straordinaria capacità di leggere nel cuore delle persone. Un Papa che ha conosciuto e amato i poveri, un Papa che ha chiamato a sé tutti.