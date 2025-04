Papa Francesco, chi comanda adesso in Vaticano

Dopo la morte di Papa Francesco, un cardinale statunitense è diventato capo ad interim del Vaticano fino all'elezione del nuovo pontefice. Si tratta del cardinale Kevin Farrell, un ecclesiastico nato a Dublino che ha ottenuto la cittadinanza americana dopo aver trascorso molti anni di ministero negli Usa. Farrell, ex vescovo di Dallas, ricopre la carica di camerlengo, che gli conferisce il compito di "supervisionare e amministrare i beni e i diritti temporali della Sede Apostolica" in caso di morte o dimissioni del successore di Pietro. Spetterà dunque a Farrell, oltre alla supervisione dei preparativi funebri, anche l'organizzazione del conclave, facendosi garante della riservatezza dei procedimenti e del regolare svolgimento delle votazioni. Va sottolineato comunque che i poteri del camerlengo sono limitati all'amministrazione quotidiana del Vaticano e, nello svolgimento delle sue funzioni, presiede un comitato di altri tre cardinali. In caso di questioni gravi, deve consultarsi con l'intero corpo cardinalizio.

Sempre dall'America, intanto, arriva un annuncio importante e significativo: anche il presidente Donald Trump potrebbe arrivare a Roma per le esequie di Bergoglio. Come accadde dopo la morte di Giovanni Paolo II nel 2005, decine di capi di Stato e teste coronate sono attesi in Vaticano. Trump, le cui politiche anti-migranti sono state spesso criticate dal defunto capo della Chiesa cattolica, ha annunciato che si recherà a Roma con la moglie "Melania e io andremo al funerale di Papa Francesco, a Roma", ha scritto Trump ieri pomeriggio sulla sua piattaforma social Truth. "Non vediamo l'ora di esserci!". In precedenza, l'inquilino della Casa Bianca aveva disposto che tutte le bandiere americane su terreni governativi, comprese le sedi militari e le ambasciate all'estero, fossero esposte a mezz'asta fino al tramonto.

