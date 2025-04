Papa Francesco, la Madonna gli parlò: "Disse: 'preparati la tomba'"

Fu la Madonna a suggerire a Papa Francesco di farsi seppellire a Santa Maria Maggiore. A rivelarlo il coadiutore della basilica, il cardinale Roland Mackrikas. È stato lui a seguire direttamente la realizzazione della tomba. "Papa Francesco disse inizialmente no alla proposta di essere sepolto a Santa Maria Maggiore", ha spiegato il porporato in un punto stampa, "ma una settimana dopo ci ripensò. Chiamò il commissario straordinario della basilica e gli disse: 'La Madonna mi ha detto, preparati la tomba, sono molto felice che la Madonna non si è dimenticata di me'".

Poi Mackrikas ha voluto ricordare che "non si tratta di una tomba artistica ma di una tomba semplice ed essenziale come è stata la vita del Papa". Il sepolcro infatti vanta una lastra in marmo, con una sola, quasi impercettibile, incisione, composta esclusivamente dalle dieci lettere che compongono il suo nome da Pontefice, 'Franciscvs'. Niente fronzoli, dunque, e nemmeno orpelli e oro.