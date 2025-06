Greta fa la turista a Gaza tra attori, selfie risate

Come Rose di “Titanic”. Ci sarà un Di Caprio per Greta Thunberg ? L’ex ambientalista riciclatasi, pardon, convertitasi alla causa anti-israeliana non capiva nulla d’ambiente e sul Medio Oriente resta coerente. Speriamo per lei che almeno a bordo qualcuno ne capisca di navigazione. Greta, sulla barca “Madleen” con altri undici attivisti, si fa fotografare a prua con la kefiah in spalle mentre mostra il pugno chiuso accanto alla bandiera della Palestina . Sorride.

Prima della partenza è salito a bordo pure Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra per il quale a Montecitorio la kefiah è diventata obbligatoria, come la cravatta al Senato. Fino al sacro fuoco filopalestinese il Grimaldi, ambientalista verde-rosso, si era distinto per aver dichiarato il possesso di un’auto a benzina ed essersi fiondato dietro ad Angelo Bonelli mentre alla Camera cantava “Il ragazzo della via Gluck”. Fiu, per fortuna è entrato in tempo nell’inquadratura. Momenti di gloria. Greta quand’era in porto si era commossa. Non per la presenza del barbuto Grimaldi, ma per il grande dolore che prova per Gaza: «Se smettiamo di provarci finisce l’umanità», ha detto con gli occhi lucidi. Una volta in mare via a selfie, risate e interviste ai compagni di crociera, il tutto documentato dagli smartphone. È un continuo pubblicare immagini e video su Instagram, come i villeggianti in spiaggia. Manca solo la birra, però non abbiamo potuto guardare in cambusa.

Greta appoggia la bandiera palestinese e si mette in posa sempre a prua, ma stavolta seduta, con le gambe a penzoloni. È raggiante la paladina dei Fridays for Future, i venerdì che non hanno salvato il futuro ma hanno bloccato per decine di volte la circolazione, facendo girare altro. Il brasiliano Avila imbraccia la chitarra e comincia a suonare. Lo strumento non è perfettamente accordato, ma chissenefrega, parte il karaoke.