Mario Giordano contro il prof che ha minacciato la figlia di Meloni: "Cacciato a pedate"

"Auguro alla figlia della Meloni la stessa sorte della ragazza di Afragola". Questa la minaccia choc del professore Stefano Addeo, poi sospeso. E proprio queste solo le parole su cui si è voluto soffermare Mario Giordano. Il conduttore di Fuori dal Coro, in onda mercoledì 4 giugno su Rete 4, non si è risparmiato: "È terribile augurare la morte a una bimba di 7 anni, ma ancora più terribile è sapere che queste minacce arrivano da un docente di una scuola superiore presso il Liceo 'Medi' di Cicciano, nel Napoletano".

E ancora: "Si può essere critici contro il governo e Meloni nel modo più totale, ma questo, da parte di un professore... Sospeso? Questo va semplicemente cacciato a pedate nel sedere perché uno che dice queste cose non può insegnare". Addeo, dopo la sospensione, avrebbe tentato il suicidio ed è stato ricoverato in codice rosso in ospedale a Nola, ma secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Prima di ingerire una forte dose di medicinali ha avvertito la dirigente scolastica dell'istituto dove insegna la quale ha subito avvertito i carabinieri che sono accorsi nell'abitazione del professore.