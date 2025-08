Francesca Albanese è ovunque? Toh che caso, in libreria...

Toh, Francesca Albanese è sulla bocca se non di tutti almeno di molti? Si parla di un suo ingresso in politica e non fa nulla per nascondersi? Ed ecco che, con tempismo perfetto, è arrivato nelle librerie il nuovo libro della relatrice speciale Onu per i territori palestinesi, nuova icona della sinistra italiana, una schierata in prima fila contro Israele, contro cui si spende sposando posizioni spesso agghiaccianti.

Il titolo del libro è Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina. Pubblicato da Rizzoli e in vendita a 17,10 euro sul sito della Feltrinelli, il volume rappresenta la seconda pubblicazione dell’autrice dopo il pamphlet del 2023 uscito a ridosso degli attacchi del 7 ottobre. Insomma, nonostante televisione, interviste e interventi in pubblico, la Albanese trova tempo per scrivere. Eccome...

Tra le ultime e più controverse comparsate della relatrice Onu, quella alla Camera, a un evento promosso dal Movimento 5 Stelle, dove ha condiviso il palco con Suleiman Hijazi, figura vicina ad ambienti di Hamas, così come vi abbiamo raccontato nel dettaglio sulle pagine di Libero.