Marco Confortola nel mirino: "Foto false in vetta", scontro sui 14 "ottomila" del super-alpinista

La bufera lassù, oltre gli 8mila, c’è eccome. L’alpinista Marco Confortola è appena sceso a valle dall’ultima salita, quella al Gasherbrum I, in Pakistan, quota 8.068. Non è una cima qualsiasi: per lui è la vetta numero quattordici, «il momento più emozionante» di sempre, ma è anche quella che ha aperto, a valle, la polemica. C’è chi gliela contesta. Anzi, c’è chi gli contesta diverse arrampicate. Premessa, ché qui dobbiamo capirci tutti e anche chi di ramponi, piccozze e cordate sa nulla: conquistare una cima significa arrivare nel suo punto più alto, fermarsi qualche metro sotto, magari anche meno di un centinaio, che in città non è niente ma a un passo dal cielo è una scarpinata di un’ora e mezza o due di cammino, è un altra cosa. Tanto che esiste un sistema tutto rodato di certificazioni, di sherpa e di summit bonus per questi “aiutanti”: le regole sono regole. A lanciare per primo il dubbio che qualcosa non torni nelle scalate di Confortola è Lo scarpone, la storica rivista (oggi si trova tranquillamente on-line) del Cai, il Club alpino italiano. Lo scarpone sostiene che ci siano rumors, detti e non detti, perplessità più o meno esplicitate nell’ambiente e che non siano nate oggi: uno che le ha messe in fila è l’alpinista Simone Moro. «È una storia vecchia», conferma lui a Libero, «che io personalmente non ho interesse a tirar fuori perché ho un altro approccio alla montagna, non rincorro i quattordici 8mila, mi piace fare esplorazioni uniche. Epperò senti una persona, ne senti un’altra, dopo un po’ il racconto si fa corposo».

Moro pilota l’elicottero del soccorso di Nepal, la gente con cui dice di aver parlato sono (appunto) gli sherpa che hanno seguito Confortola in diverse salite. «Sul Kangchenjunga, per esempio, che è la terza montagna più alta del pianeta, ho portato anche lui e, a fine spedizione, ho trasportato i bagagli e il suo sherpa. È stato proprio lo sherpa a raccontarmi che Marco si è fermato circa un centinaio di metri sotto la vetta, che nonostante le insistenze gli abbia risposto “no, per me la vetta è qui” e che non sia mai salito fino in cima. A suffragio di questo, l’agenzia di trekking che ha organizzato la spedizione non ha inserito il nome di Confortola nella lista delle persone che hanno raggiunto l’obiettivo».