Walter Veltroni spiana la "sinistra: "Politicamente corretto, quanti danni"

La sinistra e gli artisti impegnati, a senso unico. Walter Veltroni però si smarca e si schiera in difesa di Francesco De Gregori. Il cantautore aveva smontato il frame tipicamente progressista che impone agli artisti di scendere in campo contro il politico di destra di turno. Vedi Donald Trump o Giorgia Meloni. "Non bisogna usare i testi di Francesco De Gregori per raccontare le sue convinzioni più profonde. È facile, forse inutile. Lo faccio solo per dire che De Gregori non la pensa così da oggi, se ha cantato, negli anni Settanta, una preghiera laica 'per le persone facili che non hanno dubbi mai'. E 'per chi vive all’incrocio dei venti ed è bruciato vivo'", ha spiegato Veltroni in un articolo apparso sul Corriere della Sera.

Secondo l'ex sindaco di Roma è importante "salvaguardare, per tutti, la libertà di essere sé stessi. La sostanza profonda della parola libertà, quella che viene sradicata da tutte le dittature, anche culturali, che impongono di ragionare tutti alla stessa maniera". "De Gregori - ha poi aggiunto Veltroni - ha contestato un modo di pensare 'totalitario' privo dell’abrasione del dubbio, portato allo schieramento automatico invece che alla libera ricerca intellettuale. Mi pare che, con le sue parole, De Gregori non inviti chi ha legittimamente scelto di usare la propria arte o la propria popolarità per importanti cause sociali a non farlo".