Il ciuccio per adulti, la mania anti-stress

Il funzionamento psicologico è chiaro: tornare a un gesto infantile come la suzione può riportare a una sensazione di sicurezza e calma. Ecco perché sta prendendo piede la nuova tendenza antistress che arriva dritta dalla Cina e sta conquistando anche il Brasile: il ciuccio per adulti. Uno strumento che, a giudicare dai numeri online e dall’eco mediatica, si è trasformato in una vera e propria mania. Tanto che celebrità come Neymar lo adottano come mostra la foto pubblicata dal campione sui social. Anche Carlos Tevez lo ha portato più volte su un campo da calcio. A Saint-Tropez Justin Bieber è stato fotografato a passeggio con un ciuccio in bocca. Il dibattito è aperto su quella che gli psicologi chiamano “infantilizzazione degli adulti”.