Meloni, Di Cesare senza vergogna: "L'attacco di Trump? Sua responsabilità"

A L'aria che tira si è parlato ancora una volta della telefonata tra l'inviato di La7 e Donald Trump, quella in cui il presidente americano ha attaccato Giorgia Meloni. Donatella Di cesare è stata ospite della trasmissione. E, nel suo intervento, ha attaccato la presidente del Consiglio. Il motivo? Secondo la filosofa, la leader di FdI avrebbe personalizzato la politica estera. E quindi si dovrebbe assumere la responsabilità dell'accaduto. Una tesi fragile, dato che il tycoon si è dimostrato in più occasione un interlocutore ostico. Come ben ricordano Merz, Macron e Starmer.

"Se si dovesse fare un'ermeneutica della telefonata è evidente che l'inviato di La7 pensa ad altri temi, come l'Ucraina, Hezbollah etc... mentre Trump è evidente che vuole mandare quel messaggio - ha spiegato la Di Cesare -. Chi ha letto in quest'ultimo anno i giornali americani sa che Giorgia Meloni veniva definita come la suggeritrice di Trump, cioè una traduttrice. Quella che fa da pontiera. Uno dei problemi è la personalizzazione della politica. Giorgia Meloni ha molto personalizzato la politica. La personalizzazione della politica, soprattutto in quella estera, è evidentemente un grande rischio".