Ilaria Salis attacca Libero? Un rovinoso autogol: travolta dagli insulti

Una storia già vista e rivista. Ilaria Salis si avventura in un post sui social per attaccare Libero - e difendere i suoi compagni di lotta - e viene travolta dagli insulti. Questa volta l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha commentato il nostro titolo in prima pagina di oggi, sabato 23 agosto: "Sede gratis al Leonka. Niente casa alle famiglie. La sinistra cerca subito un posto per il centro sociale sgomberato. Migliaia di cittadini ancora senza abitazione per i cantieri bloccati".

"Clamorosa svolta progressista di Libero! Dopo anni e anni di campagne d’odio contro i poveri e i quartieri popolari, finalmente si accorgono della crisi abitativa e addirittura si curano del diritto all’abitare. Bravi, ci vediamo al prossimo picchetto anti-sfratto. Casa per tutti, miseria per nessuno!", il commento dell'eurodeputata su X. Peccato che abbia completamente travisato il senso dell'articolo, che si riferisce al terremoto giudiziario che ha travolto la giunta Sala e quindi bloccato tutti i cantieri della città.