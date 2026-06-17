L'Aria che tira, Maria Teresa Meli: "La foto del campo largo? Non ha sempre portato bene"

"Questa foto sta facendo discutere la politica, in questo ristorante di Roma, un tavolo non apparecchiato, una semplice tovaglia, i telefonini appoggiati sul tavolo, e questo selfie dei leader del centrosinistra. Ne manca però uno... Matteo Renzi, che dopo quasi 10 ore dalla pubblicazione della foto dice: ricordatevi, amici del centrosinistra, che senza il centro, cioè senza la base riformista del mio partito, non andate da nessuna parte": così David Parenzo ha aperto la puntata de L'Aria che tira su La7, riferendosi allo scatto postato sui social dai leader di centrosinistra Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che nelle scorse ore si sono visti in un ristorante di Roma per discutere del programma della coalizione e delle prossime iniziative pubbliche.

"Non ha sempre portato bene al centrosinistra postare foto", ha commentato Maria Teresa Meli, editorialista del Corriere della Sera, nello studio di Parenzo. "La location è un ristorante dove loro sono già andati altre volte, perché poi in realtà si sono visti altre volte tutti e quattro - ha proseguito la giornalista -. Ieri invece c'è stata questa decisione di ufficializzare, di postare, perché sono arrivati un po' avanti rispetto ai discorsi. Non ci sarà un incontro tra i leader ma due iniziative pubbliche, immagino sui soliti temi, sanità, lavoro, eccetera. La mancanza di Renzi mi pare una cosa abbastanza scontata".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:48088246]]

Parlando del leader del Movimento 5 Stelle, poi, la Meli ha aggiunto: "Immagino che per Conte fare questa foto con Renzi sarebbe stato matematicamente impossibile, tant'è che dopo ha pure detto: 'bisogna vedere, non è scontato, è una questione di affidabilità' rispetto a Renzi. Quello che rischia di fare questa foto, secondo me, è che a un certo punto una parte di questo costituendo centro di cui tanto si parla andrà da sola. Renzi ci andrà, è scontato. Però il rischio per il centrosinistra è che ci sarà una parte - che non sarà più solo Calenda - che vada per affari suoi".

"Non ha sempre portato bene": Meli ai leader di sinistra, guarda qui il video de L'Aria che tira

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:47721064]]