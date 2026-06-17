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L'Aria che tira, Maria Teresa Meli: "La foto del campo largo? Non ha sempre portato bene"

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mercoledì 17 giugno 2026
L'Aria che tira, Maria Teresa Meli: "La foto del campo largo? Non ha sempre portato bene"

2' di lettura

"Questa foto sta facendo discutere la politica, in questo ristorante di Roma, un tavolo non apparecchiato, una semplice tovaglia, i telefonini appoggiati sul tavolo, e questo selfie dei leader del centrosinistra. Ne manca però uno... Matteo Renzi, che dopo quasi 10 ore dalla pubblicazione della foto dice: ricordatevi, amici del centrosinistra, che senza il centro, cioè senza la base riformista del mio partito, non andate da nessuna parte": così David Parenzo ha aperto la puntata de L'Aria che tira su La7, riferendosi allo scatto postato sui social dai leader di centrosinistra Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che nelle scorse ore si sono visti in un ristorante di Roma per discutere del programma della coalizione e delle prossime iniziative pubbliche. 

"Non ha sempre portato bene al centrosinistra postare foto", ha commentato Maria Teresa Meli, editorialista del Corriere della Sera, nello studio di Parenzo. "La location è un ristorante dove loro sono già andati altre volte, perché poi in realtà si sono visti altre volte tutti e quattro - ha proseguito la giornalista -. Ieri invece c'è stata questa decisione di ufficializzare, di postare, perché sono arrivati un po' avanti rispetto ai discorsi. Non ci sarà un incontro tra i leader ma due iniziative pubbliche, immagino sui soliti temi, sanità, lavoro, eccetera. La mancanza di Renzi mi pare una cosa abbastanza scontata".

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Parlando del leader del Movimento 5 Stelle, poi, la Meli ha aggiunto: "Immagino che per Conte fare questa foto con Renzi sarebbe stato matematicamente impossibile, tant'è che dopo ha pure detto: 'bisogna vedere, non è scontato, è una questione di affidabilità' rispetto a Renzi. Quello che rischia di fare questa foto, secondo me, è che a un certo punto una parte di questo costituendo centro di cui tanto si parla andrà da sola. Renzi ci andrà, è scontato. Però il rischio per il centrosinistra è che ci sarà una parte - che non sarà più solo Calenda - che vada per affari suoi"

"Non ha sempre portato bene": Meli ai leader di sinistra, guarda qui il video de L'Aria che tira

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