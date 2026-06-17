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Garlasco, Antonio De Rensis contro Selvaggia Lucarelli: "Mi dà tristezza"

mercoledì 17 giugno 2026
Garlasco, Antonio De Rensis contro Selvaggia Lucarelli: "Mi dà tristezza"

2' di lettura

Antonio De Rensis contro Selvaggia Lucarelli. L’avvocato di Alberto Stasi replica alla nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi. Al centro un post sulla scarcerazione dell’ex fidanzato di Chiara Poggi. "C’è chi pensa che io sia qui a stracciarmi le vesti perché Stasi ha ottenuto l’affidamento in prova. Non è così – ha scritto su X dalle Filippine l'opinionista -. Permettergli di scontare la sua pena fuori dal carcere non significa che sia cambiato qualcosa riguardo alla sua condanna, significa che è un altro passo per il suo legittimo e, anzi, auspicabile reinserimento in società. Se poi, fuori da ciò che prevede la legge, volete sapere come la penso, credo che il famoso percorso rieducativo del carcere sia stato un totale fallimento. Se davvero ad uccidere Chiara Poggi è stato lui come ad oggi ha stabilito la legge, e come io credo, il carcere non solo non ha rieducato, ma lo ha reso persino una persona peggiore. Mi auguro per lui che riesca a dimostrare la sua innocenza, perché in caso contrario significherebbe che un orrendo omicidio ha ricevuto una risposta penale inefficace dal punto di vista della riabilitazione profonda, lasciando aperta una ferita insanabile per la memoria della vittima e per il dolore della famiglia".

Da qui la replica di De Rensis: "Mi dà profonda tristezza perché capisco come alcuni possano essere molto fragili. Chi afferma una cosa del genere è certamente una persona fragile, che forse finge di essere forte (…) Non riuscire a coltivare neppure lontanamente l’indulgenza, è un problema per chi ha queste cose dentro di sé". Parole arrivate durante Filorosso su Rai3 alle quali il legale ha aggiunto: "Alberto Stasi per noi è innocente, lui si proclama innocente, ma è stato un detenuto modello".

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Intervenuto nel corso della prima puntata della nuova edizione di Filorosso condotta da Antonino Monteleone e Adele Grossi su Rai 3, l’avvocato non ha usato mezzi termini nel commentare la versione di Selvaggia: "Mi dà profonda tristezza perché capisco come alcuni possano essere molto fragili. Chi afferma una cosa del genere è certamente una persona fragile, che forse finge di essere forte (…) Non riuscire a coltivare neppure lontanamente l’indulgenza, è un problema per chi ha queste cose dentro di sé". L’avvocato ha inoltre difeso la propria posizione e quella del suo assistito, ribadendo come il regime di semilibertà sia solo un passo verso la normalità: "Alberto Stasi per noi è innocente, lui si proclama innocente, ma è stato un detenuto modello".

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