In Onda, Emanuele Trevi contro "le destre estreme": "Perché non sono così scemi"

Attacco "all'estrema destra". Emanuele Trevi, commentando il recente attacco ai giornalisti a Gaza, si sofferma in particolare su come il governo di Netanyahu e i governi di estrema destra in generale mal sopportino il rapporto con il bilanciamento dei poteri e con la verità. "L'estrema destra governa il mondo e lo sta portando all'ecatombe, ma non sono così scemi, hanno ancora paura di processi e della verità e quindi eliminano..." i testimoni.
Il critico letterario, già noto per le sue posizioni politiche, fa riferimento all'attacco dell'Idf sull’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Qui hanno perso la vita anche cinque giornalisti, tre dei quali lavoravano per Reuters, al Jazeera e Associated Press, uccisi nel corso di un duplice raid dell’esercito israeliano.
Anni fa, in occasione di un'intervista, lo scrittore ammise: "Indubbiamente mi piacciono le cose della sinistra, d’altra parte emotivamente posso ritrovarmi vicino a una persona come Salvini, nella misura in cui non ritengo che il diverso, il nuovo, siano a prescindere una fonte di ricchezza. Il mio amico più caro l’ho conosciuto in prima media. Dunque mi chiedo 'allora perché sono di sinistra?', perché mi sembra osceno trasformare uno stato d’animo in un argomento politico. Non sento mio il paradigma di persone sinceramente incuriosite dal diverso come Sandro Veronesi o Edoardo Albinati, ciò non mi solleva dall’imperativo di salvare delle persone in mare. A questo servono le leggi, non agli stati d’animo. Finché la sinistra non affronterà il cortocircuito orrendo messo in atto dalla destra, continuerà a perdere".