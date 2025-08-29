In Onda, Emanuele Trevi contro "le destre estreme": "Perché non sono così scemi"

Attacco "all'estrema destra". Emanuele Trevi, commentando il recente attacco ai giornalisti a Gaza, si sofferma in particolare su come il governo di Netanyahu e i governi di estrema destra in generale mal sopportino il rapporto con il bilanciamento dei poteri e con la verità. "L'estrema destra governa il mondo e lo sta portando all'ecatombe, ma non sono così scemi, hanno ancora paura di processi e della verità e quindi eliminano..." i testimoni.

Il critico letterario, già noto per le sue posizioni politiche, fa riferimento all'attacco dell'Idf sull’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Qui hanno perso la vita anche cinque giornalisti, tre dei quali lavoravano per Reuters, al Jazeera e Associated Press, uccisi nel corso di un duplice raid dell’esercito israeliano.