In Onda, sentenza Ghisleri sul prossimo voto: "De Luca e Zaia, cosa può cambiare"

La sondaggista Alessandra Ghisleri ragiona sulle Elezioni Regionali 2025 che cominceranno in autunno con il voto nelle Marche, e sottolinea come i risultati potranno avere un forte impatto sui rapporti di forza tra i partiti, siano essi di governo che di opposizione. Lo fa in collegamento per In Onda, il talk di approfondimento politico estivo della rete, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Telese chiede: "Quante di queste regioni… sono tutte potenzialmente contendibili? Il Veneto, se c'è una spaccatura con Zaia, la Campania, se l'accordo saltasse. Sono tutte potenzialmente contendibili o alcune sono sicuramente aggiudicate? Quelle che tu chiami a forte traino?".

La Ghisleri osserva: "La Toscana forse. Sicuramente ‘aggiudicata’ è una parola importante, però diciamo che ha una forte valenza il peso del centrosinistra, dove il Pd comunque anche alle ultime, se si vanno a vedere le elezioni europee dello scorso anno, ha registrato un ottimo risultato. Le Marche sono la regione più contendibile, che è la prima che esprimerà il suo voto e che quindi è più un balance il loro. Il dato vero è che questo voto regionale può influenzare il momentum politico nazionale per i prossimi anni, cioè vuol dire che dovranno ripesare quelli che sono gli assetti tra le diverse coalizioni".

