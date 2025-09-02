Emilio Fede in condizioni critiche: ore di ansia

C'è forte preoccupazione per le condizioni di salute di Emilio Fede. Il giornalista, 94 anni compiuti lo scorso 24 giugno, è da tempo ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano. A quanto apprende l'Adnkronos, la situazione si è aggravata negli ultimi giorni. Lo conferma anche la figlia Sveva raggiunta dal Corriere della Sera: "Papà è in condizioni critiche, purtroppo. Continua a lottare come un leone. È un guerriero".
"La vecchiaia è brutta, ma la rispetto - aveva detto Fede in una recente intervista a Libero -. Ho appena compiuto 94 anni, sono vicino ai 100: un bel traguardo. In questa struttura mi trovo bene perché ci sono rapporti umani veri. Ho riscoperto l’importanza dell'affetto: il vero potere è avere l'affetto degli altri. Guardo la televisione. Mi informo. Ma la tv di oggi non mi piace, è diversa da quella che facevo io. Il giornalismo è cambiato rispetto a quando ho iniziato".
Sempre a Libero, l'ex direttore del Tg4 aveva ricordato la gavetta come giovane cronista. Poi qualcosa di non proprio positivo è accaduto. "Un momento magico, ma resto impigliato nella rete del gioco d'azzardo. In quel periodo vado spesso al Casinò e mi ‘mangio' cifre importanti". Vinse un miliardo a Montecarlo, ma venne accusato (e poi assolto) per associazione a delinquere: "Però perdo tutto e mi dimetto dalla Rai. Per fortuna mi chiamano a Rete4, dove faccio partire il primo Tg nazionale privato".
Emilio Fede, l'ultima intervista prima di morire: "Ho ancora un sogno..."Oggi, martedì 2 settembre, è morto Emilio Fede: il giornalista e storico direttore del Tg4 aveva 94 anni. ...
Noto il suo legame con Silvio Berlusconi: "Sono con Galliani e arriva il Cav, che mi vede in compagnia di una donna e mi saluta da lontano: ‘Guarda questo, non cambia mai’. E io: ‘Perché, lei?’. Galliani mi invita a cena, parliamo e mi dice che stanno cercando un direttore, io rispondo che sto cercando un editore. Allora organizza un incontro con Berlusconi, il quale mi chiede se voglio lavorare per lui. Prende un pezzettino di carta, segna una serie di cifre, telefona al direttore del personale e gli dice: ‘Verrà da lei Emilio Fede, lo assumiamo e gli dia quello che vuole'". Infine, il desiderio: "Arrivare al più presto accanto a mia moglie" scomparsa nel giugno 2021.