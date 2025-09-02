Emilio Fede in condizioni critiche: ore di ansia

C'è forte preoccupazione per le condizioni di salute di Emilio Fede. Il giornalista, 94 anni compiuti lo scorso 24 giugno, è da tempo ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano. A quanto apprende l'Adnkronos, la situazione si è aggravata negli ultimi giorni. Lo conferma anche la figlia Sveva raggiunta dal Corriere della Sera: "Papà è in condizioni critiche, purtroppo. Continua a lottare come un leone. È un guerriero".

"La vecchiaia è brutta, ma la rispetto - aveva detto Fede in una recente intervista a Libero -. Ho appena compiuto 94 anni, sono vicino ai 100: un bel traguardo. In questa struttura mi trovo bene perché ci sono rapporti umani veri. Ho riscoperto l’importanza dell'affetto: il vero potere è avere l'affetto degli altri. Guardo la televisione. Mi informo. Ma la tv di oggi non mi piace, è diversa da quella che facevo io. Il giornalismo è cambiato rispetto a quando ho iniziato".

Sempre a Libero, l'ex direttore del Tg4 aveva ricordato la gavetta come giovane cronista. Poi qualcosa di non proprio positivo è accaduto. "Un momento magico, ma resto impigliato nella rete del gioco d'azzardo. In quel periodo vado spesso al Casinò e mi ‘mangio' cifre importanti". Vinse un miliardo a Montecarlo, ma venne accusato (e poi assolto) per associazione a delinquere: "Però perdo tutto e mi dimetto dalla Rai. Per fortuna mi chiamano a Rete4, dove faccio partire il primo Tg nazionale privato".