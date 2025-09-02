Emilio Fede, l'arresto che gli spezzò la vita: tutto per sua moglie

Diverse le vicende giudiziarie che negli anni hanno visto coinvolto Emilio Fede, volto noto del giornalismo televisivo italiano, morto oggi a 94 anni. Nel 2011 fu coinvolto nel processo Ruby-bis, e nel 2012 lasciò Mediaset, dopo essere stato per vent'anni al timone del Tg4. Nel 2019, poi, la Cassazione confermò per lui una condanna a 4 anni e 7 mesi per favoreggiamento della prostituzione. Successivamente dovette fare i conti con altre vicende giudiziarie legate a bancarotta fraudolenta e diffamazione, poi annullate in appello.

Nel 2020, invece, fu arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, dopo una cena a Napoli con la moglie, l'amatissima Diana De Feo. In realtà, si era trattato di un'evasione più o meno "tecnica". Il giornalista, infatti, aveva chiesto il permesso di allontanarsi da Milano per festeggiare con la consorte l'89esimo compleanno a Napoli, ma si sarebbe mosso di casa prima di ricevere effettivamente quella autorizzazione. Per questo, poi, venne prelevato dai carabinieri in borghese e portato in un albergo del lungomare di Napoli, salvo poi rientrare a Milano nel pomeriggio del giorno successivo.