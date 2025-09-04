Mauro Corona, rissa con Paolo Crepet: "Che mi venga di fronte"

È sempre Cartabianca inaugura la nuova stagione con la polemica. Ad accenderla Mauro Corona. L'alpinista, ospite fisso di Bianca Berlinguer, si prende del tempo per rispondere a Paolo Crepet. Quest'ultimo in un'intervista al Corriere Trentino lo aveva citato. Al centro l'alcolismo, un problema di cui Corona per anni ha sofferto. "Ogni vita ha il suo dolore, io lo rispetto ma non c’è niente di eroico in tutto questo, credo che Corona lo sappia per primo, non è questo il senso che vuole trasmettere". E ancora: "Sono veneto tanto quanto lui, so che le osterie sono piene, da sempre, non c’è niente di nuovo. Credo che Corona sappia quanto sia pericoloso parlare di questo oggi. Non si tratta più di alcuni signori che dopo una giornata di fatica si bevono un litro, una coreografia abbastanza prevedibile. oggi non son più uomini che faticano in una bottega di falegname o come muratore ma sono ragazzini e ragazzine che con i soldi di papà si ubriacano tutte le sere in una piazza del centro storico di una delle nostre meravigliose città del Nord Est". Insomma, per il sociologo queste parole "non aiutano i giovani, non so se diano un alibi anche se non so cosa succede nei social perché non ci trascorro un minuto della mia vita".

Dichiarazioni non passate inosservate al diretto interessato che, nello studio di Rete 4, ha voluto replicare: "Cosa vuole che risponda a un vanitoso simile. Quello che si crede Dio. Quando uno deve parlare deve avere l'interlocutore di fronte che gli possa rispondere. Intanto vorrei avvertire il dottor. Crepet che non sono veneto, ma friulano. Già anche lui ballonzolava da qualche parte". Finita qui? Niente affatto: "Seconda cosa io non ho mai esaltato il vino o l'alcol. Ho solo messo in luce il mio problema e ho scritto anche un libricino per i giovani 'Guida poco che devi bere', prima che Crepet si svegliasse io parlavo ai giovani, a insegnare loro le cautele per non farsi male. Perché pretendere come vuole Crepet che i giovani non bevano è come pretendere che non piova. Questo suo tirarmi in ballo, senza nemmeno conoscermi, che mi venga di fronte. Non mi è piaciuto che si tiri in ballo la gente senza averlo di fronte che possa difendersi. Ce ne sarà di bevitori in questo mondo, no, tira in ballo Mauro Corona".