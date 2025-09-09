Alessandro Orsini, l'ultima sparata: "Ho le prove scientifiche del genocidio"

Cari scienziati adesso c'è la prova e a portarla in "laboratorio" è il professor Alessandro Orsini. Il docente adesso afferma che quello di Israele a Gaza "è un genocidio" e appunto, ne ha le prove. Basta leggere ciò che scrive nell'estratto del suo nuovo libro ("Gaza Meloni") sul Fatto Quotidiano per capire a che punto siamo arrivati: "Espongo qui la mia tesi sul genocidio a Gaza. Preliminare è la distinzione tra “sterminio” e “genocidio”, che ho anticipato durante la puntata di Accordi e Disaccordi del 31 maggio 2025. La parola “sterminio” indica l’uccisione di un grande numero di individui senza riguardo per le loro caratteristiche individuali di razza, nazionalità e religione.

La strage del Bataclan del 13 novembre 2015 è stato uno sterminio perché i terroristi dell’Isis hanno sparato all’impazzata contro chiunque capitasse a tiro. Quei terroristi non avevano l’intenzione di estinguere un gruppo etnico in particolare. E il genocidio? Il genocidio è un tipo particolare di sterminio che mira a distruggere completamente o parzialmente un gruppo etnico sotto la guida di un’ideologia violenta che definisce l’identità delle vittime per renderle riconoscibili pubblicamente".