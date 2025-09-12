Giorgio Armani, il lascito a Morselli: 32 milioni in Btp, azioni, uso di yacht e ville

C'è anche Michele Morselli nel testamento di Giorgio Armani. Lo stilista scomparso recentemente ha pensato anche al manager della sua società e a sua figlia Bianca, che lo stesso Armani - in un'intervista - aveva confessato di considerare "quasi come mia figlia". Ma chi è Morselli? Il 42enne è l'amministratore delegato dell'immobiliare di Giorgio Armani, società che ha un patrimonio di 289 milioni di euro ma possiede beni che hanno un valore ben superiore.
Morselli, classe 1983, è proprietario di una residenza in via Borgonuovo 18 a Milano, di fronte al palazzo del Settecento al numero 21 dove Armani aveva scelto di risiedere. La società su cui Morselli esercita le deleghe, e di cui Armani era presidente, possiede poi altre proprietà dello stilista. A differenza degli altri manager, ha un ruolo di spicco solo nell’azienda più privata di Armani: quella che non si occupa del business della moda. Di lui si sa pochissimo, tranne che - secondo Repubblica - ha un discreto patrimonio. Stando ai registri del catasto è proprietario di una quindicina di immobili a Milano, possiede partecipazioni quote di attività nella sanità ed è un amante dell’ippica e del basket (è consigliere della Blu Basket), altra passione che condivideva con Armani.
Più nel dettaglio a Morselli sono stati attribuiti Btp con scadenza 2040 per un controvalore di oltre 2 milioni e altri Btp che scadranno al 2029 per un controvalore di 30 milioni. È stata ancora stipulata una polizza verso la figlia del manager, Bianca. Sulle partecipazioni detenute da Armani in EssilorLuxottica, lo stilista gli ha conferito 100mila azioni. Non solo, perché nel testamento si precisa che il compagno Leo Dell'Orco dovrà concedere l'utilizzo della sua casa a New York a Michele Morselli per soggiorni temporanei. Anche la dimora di St. Tropez andrà a Dell'Orco ma sempre con usufrutto a Morselli per brevi periodi. Stesso discorso vale per lo yacht.