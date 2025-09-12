Giorgio Armani, il lascito a Morselli: 32 milioni in Btp, azioni, uso di yacht e ville

C'è anche Michele Morselli nel testamento di Giorgio Armani. Lo stilista scomparso recentemente ha pensato anche al manager della sua società e a sua figlia Bianca, che lo stesso Armani - in un'intervista - aveva confessato di considerare "quasi come mia figlia". Ma chi è Morselli? Il 42enne è l'amministratore delegato dell'immobiliare di Giorgio Armani, società che ha un patrimonio di 289 milioni di euro ma possiede beni che hanno un valore ben superiore.

Morselli, classe 1983, è proprietario di una residenza in via Borgonuovo 18 a Milano, di fronte al palazzo del Settecento al numero 21 dove Armani aveva scelto di risiedere. La società su cui Morselli esercita le deleghe, e di cui Armani era presidente, possiede poi altre proprietà dello stilista. A differenza degli altri manager, ha un ruolo di spicco solo nell’azienda più privata di Armani: quella che non si occupa del business della moda. Di lui si sa pochissimo, tranne che - secondo Repubblica - ha un discreto patrimonio. Stando ai registri del catasto è proprietario di una quindicina di immobili a Milano, possiede partecipazioni quote di attività nella sanità ed è un amante dell’ippica e del basket (è consigliere della Blu Basket), altra passione che condivideva con Armani.