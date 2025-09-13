Roberto Saviano, il video-choc contro Charlie Kirk: "Non provo alcuna empatia"

" Non ho alcuna empatia con Charlie Kirk. Disprezzo ciò che ha detto , ciò che ha fatto. Non riesco ad accodarmi al coro morale, con tutto il rispetto, di chi dice che q ualsiasi vita umana va rispettata ", ha spiegato Roberto Saviano nel video postato su YouTube.

Il video postato da Saviano ha scatenato un putiferio su X. Tantissimi utenti hanno ricondiviso alcune suoi clip per mostrare al popolo dei social di che pasta è fatta la sinistra: "Questo è Roberto Saviano", "Vergogna", "Se non provi empatia per un padre di famiglia di 32 anni ammazzato a sangue freddo, non puoi permetterti più di fare nessuna morale sulla morte dei palestinesi o dei migranti in mare", "Charlie Kirk non ha commesso alcun crimine e incoraggiava il dialogo aperto con tutti. Aveva molti amici di ogni estrazione razziale. Non era razzista. Chiunque insinui che lo fosse sta mentendo. Tenetevi per voi il vostro disprezzo!".