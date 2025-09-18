Giorgio Armani, "signor nessuno": clamoroso, spunta il banchiere custode dei segreti

Ora che Giorgio Armani ha lasciato questo mondo, qui si dibatte sul suo testamento che, ovviamente, non è certo dei più comuni. Lo stilista si presentò lo scorso 5 Aprile dal notaio Elena Terrenghi a Milano, per consegnare il suo lascito segreto, scritto in parte di suo pugno e non con l’utilizzo di macchine. Due testimoni hanno assistito alla consegna di 6 fogli di carta bianca A4 e di due piantine di proprietà immobiliari, cioè Antigua e Pantelleria. Il primo dei due testimoni èresenti è Ruben Israel, contitolare dello studio notarile. Il secondo è un signore di 73 anni, lo sconosciuto signor Luigi Chiapparini, residente in un paesino del milanese vicino a Legnano.

Questo passaggio, come spiega il Corriere, è stato fondamentale per decidere a chi attribuire i suoi beni personali (ville, opere d’arte, investimenti etc.), dal valore stimato di circa 3 miliardi. Perché, dunque, in un momento così delicato era presente il signor Chiapparini? Di lui si conosce solo la data di nascita ed il domicilio, a San Giorgio su Legnano. Sul web di lui non c’è traccia e si sospetta sia un “private banker”, un gestore di patrimoni privati. Negli anni Novanta era alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. Poi dal 1999 passa al Credit Suisse (oggi Ubs). Ed è proprio da conti del Credit Suisse che partono alcuni dei lasciti milionari di Armani ad amici e collaboratori. Il cerchio si stringe. Incalzato dai giornalisti nella sua elegante, ma anonima villetta, Chiapparini commenta laconico: “Sono un signor nessuno e tale voglio rimanere, non sono mai apparso da nessuna parte”. Ad unire, fin dagli anni Novanta, lui e Armani è Vittorio Terrenghi, commercialista storico dell’imprenditore della moda e padre del notaio Elena. Sempre Chiapparini specifica: “Spesso il mio tramite con Armani era Nicoletta Giorgino”.