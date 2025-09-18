Giuseppe Cruciani spiana Enzo Iacchetti: "Quelli come te..."

La sfuriata di Enzo Iacchetti nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca - con tanto di minaccia di aggressione all'interlocutore - non è passata inosservata. Anzi, ha suscitato lo sdegno di molti opinionisti. Tra questi c'è anche Giuseppe Cruciani che ha dedicato l'editoriale de La Zanzara di ieri, mercoledì 17 settembre, proprio a quanto accaduto negli studi di Rete 4.

“Enzino Iacchetti ha tutto il diritto, d’altra parte in larghissima compagnia, a pensare tutto il male possibile dei cosiddetti sionisti, Israele, Netanyahu, eccetera - ha esordito così il conduttore de La Zanzara -. Può dire tutto quello vuole e lo dice, criminali, pezzi di mer***, schifosi, assassini, eccetera. E infatti lo dice. Tuttavia, per lui, non si può discutere su Gaza, gli viene dato del fascista. I democratici come te che a un certo punto della discussione vorrebbero prendere a pugni l’interlocutore. Ecco il democratico Iacchetti". I democratici come Iacchetti "dicono su Gaza non si discute, cioè su Gaza non si può discutere - ha concluso -. E allora fategli fare un monologo su Gaza".