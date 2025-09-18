Iacchetti, scontro Parenzo-Scanzi: "Ecco il noto Chihuahua"

Fa ancora discutere l’acceso diverbio occorso a “È Sempre Cartabianca” tra l’attore Enzo Iacchetti, strenuamente in difesa dei palestinesi, con l'israeliano Eyal Mizrahi che gli ha dato del fascista dopo che il volto noto di Striscia aveva detto che “in questa guerra non c’è un contraddittorio, perché non è una guerra, c’è solo un esercito”. La reazione all’insulto è stata veemente, Iacchetti ha esclamato: “Cos’hai detto str***o vengo giù e ti prendo a pugni!”.

Questa lite non è rimasta la sola, perché, a sua volta, ha generato altri scontri collaterali sui social, anche se dai toni decisamente meno pesanti. E i due contendenti stavolta sono Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, e David Parenzo, collega di La7. Scanzi ha applaudito la reazione di Iacchetti e ha scritto su Instagram: “Spero che abbiate visto Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca pochi minuti fa. Di fronte a un personaggio semplicemente improponibile, una sorta di David Parenzo appena più riuscito, Enzo è semplicemente esondato ed esploso, dando voce a tutto il dolore e a tutta l’indignazione di chi non può restare indifferente di fronte allo sterminio dei palestinesi. Finalmente un uomo che dice tutto quello che va detto, con la giusta rabbia, la giusta nettezza. Finalmente. Solo applausi. Ti voglio bene, Enzo!”.