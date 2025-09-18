Iacchetti, scontro Parenzo-Scanzi: "Ecco il noto Chihuahua"

Fa ancora discutere l’acceso diverbio occorso a “È Sempre Cartabianca” tra l’attore Enzo Iacchetti, strenuamente in difesa dei palestinesi, con l'israeliano Eyal Mizrahi che gli ha dato del fascista dopo che il volto noto di Striscia aveva detto che “in questa guerra non c’è un contraddittorio, perché non è una guerra, c’è solo un esercito”. La reazione all’insulto è stata veemente, Iacchetti ha esclamato: “Cos’hai detto str***o vengo giù e ti prendo a pugni!”.
Questa lite non è rimasta la sola, perché, a sua volta, ha generato altri scontri collaterali sui social, anche se dai toni decisamente meno pesanti. E i due contendenti stavolta sono Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, e David Parenzo, collega di La7. Scanzi ha applaudito la reazione di Iacchetti e ha scritto su Instagram: “Spero che abbiate visto Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca pochi minuti fa. Di fronte a un personaggio semplicemente improponibile, una sorta di David Parenzo appena più riuscito, Enzo è semplicemente esondato ed esploso, dando voce a tutto il dolore e a tutta l’indignazione di chi non può restare indifferente di fronte allo sterminio dei palestinesi. Finalmente un uomo che dice tutto quello che va detto, con la giusta rabbia, la giusta nettezza. Finalmente. Solo applausi. Ti voglio bene, Enzo!”.
Enzo Iacchetti, insulti e minacce in tv? Il clamoroso video dopo la rissaNo, Enzo Iacchetti non arretra di un millimetro. Ora ecco un video, pubblicato per chiarire la sua posizione, dopo la ba...
Il commento non è passato certo inosservato a Parenzo che, tutto indispettito, ha detto la sua sempre su Instagram: “E ci mancava il commento del noto Chihuahua, che si crede un Dobermann, del Fatto Quotidiano sulla delirante vicenda di Enzo Iacchetti. Uno sproloquio di puro delirio in cui è stato in grado, in pochi minuti, di assassinare qualunque fatto. Ha parlato di razza, di ebrei, ha confuso ebrei con israeliani, ha minacciato di menare Eyal Mizrahi, ha detto che da secoli (SECOLI!!!) gli ebrei aggrediscono gli arabi ecc ecc… preferisco ricordarlo quando al Festivalbar cantava “Pippa di meno” (1995). Mai canzone fu più indicata. Allego per comodità il testo del suddetto poema”. Quindi, il testo della canzone che chiude il post. Ci sarà una contro-risposta di Iacchetti o Scanzi? Vedremo.