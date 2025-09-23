Stefania Bardelli, la "bersagliera in mimetica" che spinge il generale Vannacci

"Io sono la bersagliera del generale Vannacci". Si presenta così Stefania Bardelli, la giornalista presentatasi in mimetica a Pontida. Bardelli in passato ha lavorato per Milan e Mediaset, ma anche per Ettore Rosato di Italia viva e per il viceministro leghista allo Sviluppo economico Dario Galli. Oggi la giornalista è responsabile del "team Vannacci" in provincia di Varese. "Io non sono ostile alla Lega, il nostro obiettivo è andare d’accordo - premette prima di precisare di non voler prendere la tessera -. Sto bene così. Io sono la bersagliera del generale Vannacci". Una cosa tiene a ribadirla: "Nei team siamo tranquillissimi, facciamo cose, organizziamo iniziative di buon senso...".
Eppure lei stessa aveva parlato di "vannaccizzazione". E al Corriere della Sera non rinnega le sue parole. Anzi. "È un dato di fatto, un’onda inarrestabile. Qui a Varese c’è un territorio da vannaccizzare". Eppure lo stesso Vannacci è anche vicesegretario della Lega: "Ma guardi che a chiamarci sono i sindaci della Lega. E infatti, a novembre qui ci sarà una grande iniziativa del generale e vedrà che ci saranno anche tanti bravi sindaci leghisti. E se ci chiamano, vuol dire che a rimotivarli è Roberto Vannacci. Il punto è quello: forse anche qui ci vuole un qualcosa che faccia scattare la rimotivazione degli amministratori".
Ma chi è davvero Bardelli e come ci è finita in politica? Nata a Varese, sul suo sito si presenta così: "Sono una giornalista iscritta all’albo dei pubblicisti della Lombardia, innamorata dello sport e soprattutto del ciclismo, una passione che mi accompagna dal mio primo Giro d’Italia, quello vinto da Gianni Bugno nel ’90. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi dell’Insubria, inizio a lavorare per la web tv del Varese Calcio. Divento poi uno dei volti di Milan Channel e, dopo un breve passaggio a Sky Sport 24, approdo come inviata a Mediaset, nella trasmissione Mattino 5". Poi nel 2019 una nuova avventura: diventa portavoce al Ministero dello Sviluppo Economico all'epoca diretto dal Cinque Stelle Stefano Patuanelli. La sua esperienza nella comunicazione politica è continuata poi alla Camera dei Deputati con Ettore Rosato di Italia Viva. A quel punto, è arrivato anche un lavoro per la Rai. Molto seguita sui social, in un video della Prealpina che ha rilanciato sul suo profilo Facebook, si vede Bardelli anche a Pontida accanto al vicesegretario intonare la canzone che è diventata un classico della Lega vannacciana: "Generale" di Francesco De Gregori.