Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Droni su Copenaghen e Oslo, Odifreddi: "Le bombe sono un'altra cosa"

martedì 23 settembre 2025
Droni su Copenaghen e Oslo, Odifreddi: "Le bombe sono un'altra cosa"

(La7)

2' di lettura

Piergiorgio Odifreddi controcorrente. Ospite de L'Aria Che Tira nella puntata in onda martedì 23 settembre su La7, il matematico commenta l'avvistamento dei droni nei cieli di Copenaghen e Oslo. "Queste cose - esordisce ai microfoni del programma condotto da David Parenzo - succedono anche in Russia, molte volte gli aeroporti russi sono stati chiusi proprio per l'intervento di droni. Ormai questa è una guerra soft. Quando non succede mai niente, anche la minima cosa è il più grave attacco". Insomma, per Odifreddi "non bisogna esagerare, i droni sono una cosa e le bombe un'altra". Immediata la reazione del conduttore: "Ma la Russia è in guerra, la Danimarca no".

Lo stesso Segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha voluto precisare che "non è ancora possibile accertare un coinvolgimento russo nei sorvoli dei droni che hanno portato alla chiusura degli aeroporti di Copenaghen e di Oslo". Gli incidenti - ha ricostruito la premier danese - hanno visto coinvolti "tre droni di grandi dimensioni" e le autorità danesi "stanno in questo momento valutando l'accaduto per accertarne le responsabilità": "siamo in stretto contatto ma è ancora troppo presto per dire qualcosa". Mette Fredriksen ha definito l'accaduto "il più grave attacco della storia" contro le infrastrutture critiche della Danimarca, senza tuttavia chiarirne le responsabilità. 

L'aria che tira, "la violenza del potere": Mattei deraglia e Parenzo annuisce

Una sarabanda horror: a L’aria che tira su La7 sfilano “i professori”. Intesi non come i ministri del ...

A farle eco Ursula von der Leyen. Dopo il faccia a faccia con Frederiksen, la presidente della Commissione europea ha parlato di "fatti siano ancora in fase di accertamento", ma "è chiaro che stiamo assistendo a un modello di contestazione persistente ai nostri confini. Le nostre infrastrutture critiche sono a rischio. E l'Europa risponderà a questa minaccia con forza e determinazione". 

Qui l'intervento di Odifreddi a L'Aria Che Tira

Droni sugli aeroporti: caos voli a Copenhagen e Oslo

Ue e Nato nel mirino: l'Ucraina accusa Droni su Oslo e Copenaghen, Kiev: "Sono stati i russi, senza risposta decisa continueranno"

Da Parenzo L'aria che tira, Scuderi sulla Flotilla: "Siamo a Creta!". Una bufera

tag
piergiorgio odifreddi
l'aria che tira
oslo
droni
copenaghen

Droni sugli aeroporti: caos voli a Copenhagen e Oslo

Ue e Nato nel mirino: l'Ucraina accusa Droni su Oslo e Copenaghen, Kiev: "Sono stati i russi, senza risposta decisa continueranno"

Da Parenzo L'aria che tira, Scuderi sulla Flotilla: "Siamo a Creta!". Una bufera

ti potrebbero interessare

720x576

Droni sugli aeroporti: caos voli a Copenhagen e Oslo

552x346

Droni su Oslo e Copenaghen, Kiev: "Sono stati i russi, senza risposta decisa continueranno"

Claudio Brigliadori
1070x560

L'aria che tira, Scuderi sulla Flotilla: "Siamo a Creta!". Una bufera

Claudio Brigliadori
1000x488

L'aria che tira, rissa Moretti-Sardone: "Utile idiota", "E poi parlate d'odio..."

Andrea Carrabino