Droni su Copenaghen e Oslo, Odifreddi: "Le bombe sono un'altra cosa"

Piergiorgio Odifreddi controcorrente. Ospite de L'Aria Che Tira nella puntata in onda martedì 23 settembre su La7, il matematico commenta l'avvistamento dei droni nei cieli di Copenaghen e Oslo. "Queste cose - esordisce ai microfoni del programma condotto da David Parenzo - succedono anche in Russia, molte volte gli aeroporti russi sono stati chiusi proprio per l'intervento di droni. Ormai questa è una guerra soft. Quando non succede mai niente, anche la minima cosa è il più grave attacco". Insomma, per Odifreddi "non bisogna esagerare, i droni sono una cosa e le bombe un'altra". Immediata la reazione del conduttore: "Ma la Russia è in guerra, la Danimarca no".
Lo stesso Segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha voluto precisare che "non è ancora possibile accertare un coinvolgimento russo nei sorvoli dei droni che hanno portato alla chiusura degli aeroporti di Copenaghen e di Oslo". Gli incidenti - ha ricostruito la premier danese - hanno visto coinvolti "tre droni di grandi dimensioni" e le autorità danesi "stanno in questo momento valutando l'accaduto per accertarne le responsabilità": "siamo in stretto contatto ma è ancora troppo presto per dire qualcosa". Mette Fredriksen ha definito l'accaduto "il più grave attacco della storia" contro le infrastrutture critiche della Danimarca, senza tuttavia chiarirne le responsabilità.
A farle eco Ursula von der Leyen. Dopo il faccia a faccia con Frederiksen, la presidente della Commissione europea ha parlato di "fatti siano ancora in fase di accertamento", ma "è chiaro che stiamo assistendo a un modello di contestazione persistente ai nostri confini. Le nostre infrastrutture critiche sono a rischio. E l'Europa risponderà a questa minaccia con forza e determinazione".